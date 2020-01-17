聖荷西警方拘3男 涉綁架強暴14歲少女

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南灣聖荷西警方早前拘捕3名男子，他們涉嫌綁架和強暴一名少女被捕。

警方於週二早上11時08分接報，14歲受害少女透過Snapchat應用程式，向友人報稱她被綁架，而且不知身在何處。

友人於是透過Snapchat確定她的位置，再報警求助。

警員接報後，到達北First街1550號路段的E-Z 8汽車旅館，警員抵達後，看到疑犯Albert Thomas Vasquez步出酒店房，並在房中發現受害人。

警方再追查後，知悉Vasquez是於週二在Capitola遇上受害人，他被指向受害人下迷藥，令她失去知覺，再聯絡另外兩名男疑犯駕車接載她到汽車旅館，Vasquez被指強暴了少女。

55歲的Vasquez涉嫌綁架強暴、非法禁錮和用武力性侵未成年兒童等罪被捕，另外兩名來自Fremont市的男疑犯，34歲男子Antonio Quirino Salvador，以及31歲男子Hediberto Gonzalez Avarenga，涉嫌綁架和串謀犯案被捕。

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