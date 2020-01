聖荷西警方拘3男 涉綁架強暴14歲少女

【KTSF】

南灣聖荷西警方早前拘捕3名男子,他們涉嫌綁架和強暴一名少女被捕。

警方於週二早上11時08分接報,14歲受害少女透過Snapchat應用程式,向友人報稱她被綁架,而且不知身在何處。

友人於是透過Snapchat確定她的位置,再報警求助。

警員接報後,到達北First街1550號路段的E-Z 8汽車旅館,警員抵達後,看到疑犯Albert Thomas Vasquez步出酒店房,並在房中發現受害人。

警方再追查後,知悉Vasquez是於週二在Capitola遇上受害人,他被指向受害人下迷藥,令她失去知覺,再聯絡另外兩名男疑犯駕車接載她到汽車旅館,Vasquez被指強暴了少女。

55歲的Vasquez涉嫌綁架強暴、非法禁錮和用武力性侵未成年兒童等罪被捕,另外兩名來自Fremont市的男疑犯,34歲男子Antonio Quirino Salvador,以及31歲男子Hediberto Gonzalez Avarenga,涉嫌綁架和串謀犯案被捕。

