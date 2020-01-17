聖荷西警方搗破賣淫集團 拘4亞裔疑犯

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南灣聖荷西警方偵破一宗販賣人口賣淫案件，拘捕4名亞裔疑犯，疑犯當中，除了一人是居住在拉斯維加斯外，其餘的都是聖荷西居民。

聖荷西警方是在週三下午，在聖荷西1901 S. King Road和5656 Silver Leaf Road兩個地址的懷疑妓院執行搜令，發現6名懷疑遭販運的受害人，年齡由24到54歲不等。

警方同時拘捕4名亞裔疑犯，其中47歲的Monica Amy Ho，相信是妓院的媽媽生，目前因為販運人口和扯皮條被拘留。

另一名疑犯，40歲的Richard Yoo，原本就因為另一宗涉及使用致命武器毆打被通緝，另外這次也被指涉嫌扯皮條和管理不道德場所被扣留。

另外兩名疑犯，68歲的Kimberly Nguyen和57歲的阮氏秋（Thu Thi Nguyen），則因為涉嫌扯皮條和管理不道德場所而被扣留。

警方呼籲有本案線索的人與他們聯絡，另外，公眾也可以致電(408) 947-7867匿名提供資料。

如果警方因此拘捕疑犯，並最終定罪，提供線索的人可能會得到獎金。

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