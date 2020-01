聖荷西警方搗破賣淫集團 拘4亞裔疑犯

【KTSF】

南灣聖荷西警方偵破一宗販賣人口賣淫案件,拘捕4名亞裔疑犯,疑犯當中,除了一人是居住在拉斯維加斯外,其餘的都是聖荷西居民。

聖荷西警方是在週三下午,在聖荷西1901 S. King Road和5656 Silver Leaf Road兩個地址的懷疑妓院執行搜令,發現6名懷疑遭販運的受害人,年齡由24到54歲不等。

警方同時拘捕4名亞裔疑犯,其中47歲的Monica Amy Ho,相信是妓院的媽媽生,目前因為販運人口和扯皮條被拘留。

另一名疑犯,40歲的Richard Yoo,原本就因為另一宗涉及使用致命武器毆打被通緝,另外這次也被指涉嫌扯皮條和管理不道德場所被扣留。

另外兩名疑犯,68歲的Kimberly Nguyen和57歲的阮氏秋(Thu Thi Nguyen),則因為涉嫌扯皮條和管理不道德場所而被扣留。

警方呼籲有本案線索的人與他們聯絡,另外,公眾也可以致電(408) 947-7867匿名提供資料。

如果警方因此拘捕疑犯,並最終定罪,提供線索的人可能會得到獎金。

