退休養老規劃專題：領社安金與有否報稅息息相關（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

這幾年來，最常討論的話題就是高齡化社會，很多人認為要存很多退休金，才能過得幸福好生活，尤其住在生活消費指數高的灣區，不少人都想退休後搬離灣區，究竟該如何規劃？本台為您推出”退休養老規劃專題”，首先帶您了解報稅的重要。

在美國交稅是義務，但也有權利，權利之一就是領社會安全金，時間到了，打工族與自僱者都會退休，這意味著不再有薪水收入，那麼生活費用從何而來呢？

由於並不是每個人都像華爾街的金融家，或是矽谷的工程師一樣有錢，根據一項調查，超過一半的未來退休人士說，社會安全金將會是他們收入主要來源，而有交稅，才能享有社會安全局發放的退休福利。

安老自住處（Self-Help for the Elderly）就業中心主任陳嘉瑤說：”這個是社會安全退休金計劃，怎麼算呢？其實是一個平均數，比如說一個人工作40年，你的退休金從你40年工作的經驗，工作的時數裡面，找一個平均數算出來的，最少一個人要累積10年或是40個季度以上，有交稅，你才可以在退休時得享退休金。”

很多華人從事拿現金的工作，像是保母、雜活工、handyman等等，但不報稅，專家表示，其實這樣很虧。

陳嘉瑤說：”價錢怎麼算，就是每個季度，你一定要賺取1,320元的工資，然後你才可以累積到退休金的金額，或是說一年之內，我只有做兩個月，兩個月的收入満5,280元，那你可以保證那一年4個季度可以算進去。”

成立於1966年的安老自住處（Self-Help for the Elderly），宗旨就是希望能夠促進長者獨立性，幸福感和尊嚴，也因此後來開辦了就業培訓中心．

陳嘉瑤說：”因為很多人或是很多新移民，他們來的時候年紀也不小了，可能已經50或是50多歲，他們來到這邊還，沒有累積一些工作經驗，或是他們還沒有交過稅的話，那他們怎麼退休的時候拿到退休福利，所以他們就一定必須要來這邊找工作，或是他們要找一些有收入，幫助他們在這邊適應生活。”

總之在美國想拿到退休金，就要報稅十年或40個季度，每個季度計分一點，要報self-employment tax自僱税，或是由僱主替員工申報，10年40點，就可以拿到社安局發放的退休金，退休金每個月最少可以拿699元，如果想在62歲時提早拿福利，只能拿全份退休金的75%。

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