退休養老規劃專題：領社安金與有否報稅息息相關（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

這幾年來,最常討論的話題就是高齡化社會,很多人認為要存很多退休金,才能過得幸福好生活,尤其住在生活消費指數高的灣區,不少人都想退休後搬離灣區,究竟該如何規劃?本台為您推出”退休養老規劃專題”,首先帶您了解報稅的重要。

在美國交稅是義務,但也有權利,權利之一就是領社會安全金,時間到了,打工族與自僱者都會退休,這意味著不再有薪水收入,那麼生活費用從何而來呢?

由於並不是每個人都像華爾街的金融家,或是矽谷的工程師一樣有錢,根據一項調查,超過一半的未來退休人士說,社會安全金將會是他們收入主要來源,而有交稅,才能享有社會安全局發放的退休福利。

安老自住處(Self-Help for the Elderly)就業中心主任陳嘉瑤說:”這個是社會安全退休金計劃,怎麼算呢?其實是一個平均數,比如說一個人工作40年,你的退休金從你40年工作的經驗,工作的時數裡面,找一個平均數算出來的,最少一個人要累積10年或是40個季度以上,有交稅,你才可以在退休時得享退休金。”

很多華人從事拿現金的工作,像是保母、雜活工、handyman等等,但不報稅,專家表示,其實這樣很虧。

陳嘉瑤說:”價錢怎麼算,就是每個季度,你一定要賺取1,320元的工資,然後你才可以累積到退休金的金額,或是說一年之內,我只有做兩個月,兩個月的收入満5,280元,那你可以保證那一年4個季度可以算進去。”

成立於1966年的安老自住處(Self-Help for the Elderly),宗旨就是希望能夠促進長者獨立性,幸福感和尊嚴,也因此後來開辦了就業培訓中心.

陳嘉瑤說:”因為很多人或是很多新移民,他們來的時候年紀也不小了,可能已經50或是50多歲,他們來到這邊還,沒有累積一些工作經驗,或是他們還沒有交過稅的話,那他們怎麼退休的時候拿到退休福利,所以他們就一定必須要來這邊找工作,或是他們要找一些有收入,幫助他們在這邊適應生活。”

總之在美國想拿到退休金,就要報稅十年或40個季度,每個季度計分一點,要報self-employment tax自僱税,或是由僱主替員工申報,10年40點,就可以拿到社安局發放的退休金,退休金每個月最少可以拿699元,如果想在62歲時提早拿福利,只能拿全份退休金的75%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。