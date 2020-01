【KTSF】

在灣區工作的中國藉工程師曾爍,去年大除夕在東灣奧克蘭(屋崙)一間咖啡店被搶劫而喪命,涉案的兩名疑犯週四在奧克蘭法院提堂。

兩名被告是22歲的Byron Reed和21歲的Javon Eugene Lee,Reed面對包括謀殺等多項控罪起訴,Reed有搶劫前科,Lee則面臨過失殺人罪起訴。

檢察官說,Reed是在曾爍企圖奪回手提電腦時開車的人,曾爍在掙扎之中被另一輛車撞到,傷重死亡。

華人社區人士早前也因此舉行集會,希望當局正視罪案問題,同時希望檢查方以謀殺罪名,起訴涉案者,法官週四將案件押後至1月底審訊。

