伊朗最高領袖哈梅內伊8年來首次帶領週五祈禱,批評特朗普總統是小丑。

哈梅內伊呼籲國家團結,批評西方國家對烏航空難感到高興,借事件挑起外界質疑革命衛隊,忘記美軍空襲聖城部隊指揮官蘇雷曼尼。

他形容近日因為空難上街示威的人是少數,稱特朗普口講支持伊朗人實際上在背後插刀,對美國真正的懲罰是逼使美軍撤出中東。

哈梅內伊又提到核協議,批評英、法、德啟動爭端解決機制,為美國作僕人,伊朗不會屈服。

