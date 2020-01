有聖荷西業主向Google高價轉賣房產獲利

【KTSF 江良慧報導】

新近的交易顯示,在Google西聖荷西發展計劃消息曝光後,有業主通過買下該計劃附近的房產,然後轉手賣給Google來獲取高額利潤。

科技巨頭Google計劃在聖荷西市中心Diridon火車站附近建立一個以交通主導的社區發展計劃。

截至到2018年的11月,Google已就計劃在聖荷西市中心購買了大約25套房屋。

根據The Mercury News報導,而最新的一宗交易顯示,位於Montgomery街311至313 N號,一處面積有1,447平方英尺的複式公寓,上個月以280萬的價格賣給了Google,而業主在2018年購入時,只花費了105萬,售價是當時購入時的2.7倍,而房產價值也在短短13個月內上升了167%。

自2016年以來,Google就西聖荷西發展計劃在房產上的花費已經累計超過4.5億。

