楊安澤妻子公開被婦產科醫生性侵經歷（視頻）

週四是華裔民主黨總統初選候選人楊安澤和妻子Evelyn Yang的結婚紀念日,Evelyn週四也向CNN獨家透露,她曾在懷孕期間遭到婦產科醫生性侵。

Evelyn表示,她在2012年懷有第一個孩子期間,曾遭到婦產科醫生的性侵犯。

Evelyn說:”發生在我身上的事情不應該發生,他在他的辦公室裡被捕,之後竟然獲准回去工作。”

事發後幾個月,她與其他18名女性受害者將該醫生告上法庭,但是經過兩年的審判,法院判決在對這名醫生的9項指控中,只有兩項輕罪罪名成立,該醫生被吊銷從醫執照,但不需要入獄服刑。

Evelyn表示,對判決感到不公,當時審理此案的是曼哈頓地檢官Cy Vance,他曾從輕處理Jeffrey Epstein和Harvey Weinstein涉及的性侵案。

另外,Evelyn到現在才將此事公佈,是因為在楊安澤參選期間,他們夫婦得到了很多人對他們患有自閉症兒子的關心和支持,所以她希望將自己的故事與公眾分享,鼓勵有相同經歷的女性,能夠站出來將罪犯繩之以法。

