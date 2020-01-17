楊安澤妻子公開被婦產科醫生性侵經歷（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

週四是華裔民主黨總統初選候選人楊安澤和妻子Evelyn Yang的結婚紀念日，Evelyn週四也向CNN獨家透露，她曾在懷孕期間遭到婦產科醫生性侵。

Evelyn表示，她在2012年懷有第一個孩子期間，曾遭到婦產科醫生的性侵犯。

Evelyn說：”發生在我身上的事情不應該發生，他在他的辦公室裡被捕，之後竟然獲准回去工作。”

事發後幾個月，她與其他18名女性受害者將該醫生告上法庭，但是經過兩年的審判，法院判決在對這名醫生的9項指控中，只有兩項輕罪罪名成立，該醫生被吊銷從醫執照，但不需要入獄服刑。

Evelyn表示，對判決感到不公，當時審理此案的是曼哈頓地檢官Cy Vance，他曾從輕處理Jeffrey Epstein和Harvey Weinstein涉及的性侵案。

另外，Evelyn到現在才將此事公佈，是因為在楊安澤參選期間，他們夫婦得到了很多人對他們患有自閉症兒子的關心和支持，所以她希望將自己的故事與公眾分享，鼓勵有相同經歷的女性，能夠站出來將罪犯繩之以法。

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