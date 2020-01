華裔民主黨總統候選人楊安澤到舊金山造勢（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

參選美國總統的華裔楊安澤(Andrew Yang)週四到舊金山為初選造勢,他的競選團隊也宣布代表南灣的加州眾議員羅達倫(Evan Low),為新任全國團隊共同主席。

楊安澤週四在舊金山Soma區的兩個地點會見選民,還沒有到場就出現人龍,所到之處也受到熱烈歡迎,從現場可以觀察到的,就是絕大多數稱為Yanggang的楊安澤支持者是年輕的亞裔,也有不少白人支持者。

楊安澤說:”回到這裡感覺像是回老家,因為是這裡最先接受我的競選,我們首次有成千上萬人出席的造勢活動就是在舊金山。”

目前剩下的12名民主黨參選人當中,楊安澤是最後兩個非白人參選人之一。

民主黨總統初選進入白熱化階段,代表南灣的加州眾議員羅達倫,也受邀擔任全國團隊共同主席。

羅達倫說:”想像看到一個長相像我的人,站在總統台上,那多激勵人心,一個像我的人都可能當總統,我們華裔社區能貢獻良多,能付出的也很多,我們必須加入我們的聲音,所以我也加入這項挑戰。”

羅達倫強調楊安澤可以走到今天這個階段,也證明他的政綱和訊息跨越亞裔社區,羅達倫表示,將會在近期代表楊安澤走訪加州58個縣和鄰近幾個州,讓選民更加認識楊安澤。

楊安澤的第一個挑戰,將是2月3日在愛荷華州舉行的民主黨黨團初選。

