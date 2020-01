【KTSF】

信用卡巨頭Visa斥資53億元,收購總部位於舊金山的互聯網金融公司Plaid。

2013年成立的Plaid,是快速發展的金融科技領域的領導者,客戶包括點對點支付應用程式Venmo,以及加密貨幣交易所Coinbase和Gemini。

據悉,Visa與其信用卡業務競爭對手萬事達,以及花旗和美國運通的風險投資部門,都是Plaid早期投資者,至今Plaid已與北美及歐洲超過11,000家金融機構建立了聯繫。

而被Visa收購後,可利用Visa的全球品牌擴大Plaid自身業務,Visa預計該交易將在未來3至6個月內完成。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。