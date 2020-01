美中簽署首階段貿易協議 內容涵蓋7大項目

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週三在白宮與中國副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議。

根據美方公布的內容,協議文本共96頁,涵蓋智識產權、技術轉移、金融服務農業、匯率、擴大貿易,以及解決貿易紛爭機制等7大項目,簡括來講,協議除了要求中方承諾在未來兩年購買2,000億美元的美國產品、能源以及服務之外,也同意停止強迫外商轉移技術。

協議也會設立機制,要中方加強取締侵權行為,並防止中方利用行政手段,追查外國公司商業機密。

此外,首階段協議也觸及中方對美國的金融保險業的市場准入,設立投資壁壘問題,更深層次的結構性改革問題有待第二階段談判。

為了保持壓力,協議設立解決紛爭機制,而美方對中國產品已加徵的關稅就仍然維持。

在簽字儀式上,特朗普表示,今次美中兩國達成第一階段貿易協是一個里程碑。

特朗普普說:”這將會很特別,對我們的製造商、農民、銀行家、服務業人士,沒有人曾見過如此這樣。”

特朗普說,雖然雙方的分歧仍然存在,但美中兩國的貿易關係,由今天開始揭開新的一頁。

特朗普又指出,在過去,中國佔盡美國的便宜,歷屆美國政府都沒有與中國達成貿易協議,他不會指責中國,而是指責他的前任者。

他又說,當第一階段貿易協議落實執行時,第二階段的談判隨即展開。

特朗普又說,將來涉及更廣泛的貿易議題時,他有機會出訪中國。

劉鶴也在儀式上發言,透過翻譯轉達中國國家主席習近平的口訊表示,這份協議對中美兩國和全世界都有好處。

這份第一階段貿易協議的要點包括,在未來兩年,中國將會額外增購美國的貨品和服務2,000億美元,當中包括320億美元農產品,好像肉類、棉花和大豆等;870億美元的製造業產品,包括工業機械設備、鋼鐵材料和汽車等;520億美元能源產品;380億美元的服務業,當中涵蓋商業旅遊、金融服務,以及保險業等。

中國也承諾開放金融市場給美國的公司,解決如何保護知識產權問題,以及訂立新指引去管理匯率。

此外,中國也承諾採取連串改革去解決美國關注的美國公司打入中國市場時,必須交出科技商業秘密的問題。

協議也成立一套機制去解決貿易紛爭,例如,如果中方違背協議的話,美方就會加徵懲罰性關稅。

美方表示,增設這個解決爭端及執法機制,目的是要防止報復,雙方發生爭執,提到部長級都不能解決時,終極處理就是美方可加關稅,而中方可以退出協議。

在關稅方面,協議提到美國同意撤銷原本在去年12月15日,對1,600億美元入口中國貨品加徵的關稅,協議也將去年9月1日,對1,200億美元中國貨品抽稅15%的稅率,減半到只是抽7.5%。

至於現時對2,500億美元中國貨品抽稅25%,就仍會繼續保留抽稅。

特朗普直言,如果連這個關稅都撤銷,美國到時在談判中就會失去籌碼。

