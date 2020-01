參議院展開特朗普彈劾聆訊 民主黨人讀出彈劾文本

【KTSF】

聯邦參議院週四就特朗普總統彈劾案展開聆訊,眾議員民主黨人在參議院議事廳宣讀彈劾條文,之後100名參議員將會宣誓充當陪審員,特朗普正式成為美國歷史上第三位面臨彈劾聆訊的總統。

眾議院情報委員會Adam Schiff和眾議院司法委員會Jerrold Nadler,率領另外5名負責檢控的眾議員,歷史性地步入參議院議事廳,所有參議員都肅靜地坐著,並要遵守嚴謹的規條,包括不准使用手提電話。

之後,Schiff站在議事廳,宣讀彈劾特朗普的條文,在場所有人的目光都放在他身上,彈劾文本全長9頁,由他逐字讀出。

特朗普一直指稱,民主黨人搞出的這場彈劾案是騙局一場,不過眾議院議長普洛西指出,特朗普私人律師朱利安尼的親信Lev Parnas提出的新指控,再次引證參議員有必要聽取更多有關特朗普處理烏克蘭軍援的證詞,她亦敦促參議員不要成為特朗普的侍從。

特朗普被控濫用總統職權,以扣起軍援作為籌碼,向烏克蘭施壓調查民主黨總統候選人拜登,另外亦被控妨礙國會進行調查。

而在聆訊舉行前,政府問責辦事處週四表示,白宮扣起對烏克蘭的軍援,違反了聯邦條例。

