【KTSF 吳倩妤報導】

東灣San Leandro上星期發生一宗入屋偷竊案,警方相信同一班人於同日亦在舊金山Croker Amazon區持槍入屋搶劫。

從閉路電視畫面可以看到,有5個人帶著鐵筆等工具,撬開San Leandro一間屋的後門,進入屋內大肆搜掠。

當時屋內的防盜鐘正在大鳴,5人立即從前面奪門而出,上了一架銀色Chevy Yukon逃離現場。

之後據San Leandro警方表示,他們注意到舊金山Crocker Amazon區同日中午時份亦發生十名匪徒持槍入屋行劫案,而匪徒用來逃走的汽車,和San Leandro那架是同一款,有理由相信是同一幫人所為。

警方表示,他們已經拘捕了兩名涉案人士,但不肯透露更多詳情,只表示有跡象顯示,這類越灣作案的事件愈來愈多。

