普京提出總統權力改革 疑為卸任後繼續掌權鋪路

【有線新聞】

俄羅斯總統普京在國情咨文提出權力結構改革,以公投修憲轉移總統權力予總理及國會。有輿論解讀為普京為卸任後繼續掌權鋪路,總理隨即宣布率領內閣總辭。

俄羅斯的權力中心,包括總理梅德韋杰夫及國會領袖,都齊集在馬涅什中央展覽中心聽取普京發表國情咨文。

普京建議賦予國會選出總理及其他政府高層的權力,但總統同時保留罷免總理及副總理的權力。

普京第4個總統任期將於2024年屆滿,他不能即時再尋求連任,在第2任期結束後他曾轉任總理,其後再做回總統。

普京另外還建議收緊對總統及高層公職人員的限制,規定候選人資格,包括在俄羅斯居住最少25年、從未擁有外國居留權或公民身分,又建議限制國際條約或協議的效力,不可違背憲法或侵犯國民權利和自由。

普京隨後與梅德韋杰夫舉行工作會議,梅德韋杰夫又與閣員召開全體會議,解釋普京提出的改革。表示為了配合權力平衡改變,有需要率領內閣總辭。

普京稱感謝他,並要求梅德韋杰夫與內閣留任至新政府成立,並提名他出任聯邦安全會議副主席,梅德韋杰夫已答應。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。