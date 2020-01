【KTSF】

中半島Pacifica週四清晨約3點10分有汽車逆駛,造成致命交通意外,最少一人死亡。

1號公路近Manor Drive南行線全線封閉,加州公路巡警表示,一架Dodge Charger原本在北行線行駛,不知為何駛入南行線,與一架平治房車迎頭相撞。

Charger的司機是一名年約20至30歲的男子,在車禍中喪生,同車的女乘客,以及駕駛平治房車的司機被送院。

