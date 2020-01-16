新年首場風暴襲灣區 多地有水浸

【KTSF 江良慧報導】

新年至今最強勁的風暴週四吹襲灣區，在早上上班時間帶來狂風暴雨，氣象局對廣泛地區發出水浸警告。

駕駛人士週四早上從Daly City，經由280號公路進入舊金山時，會發現多出路面有水浸。

北灣Marin 縣Corte Madera同樣大雨連綿不斷，在San Rafael一個後院露台，可看到週四早上雨勢相當大。

而在Sonoma縣的Windsor，早上更出現冰雹，另外，在南舊金山也有居民拍攝到冰雹的照片。

風暴為廣泛地區帶來大風大雨，令駕駛人士頭痛。

Janice Williams說：”當路上有水的時候，所有人似乎都忘了怎樣開車，他們找不到剎車腳踏，只懂得踩油加速。”

在舊金山Embarcadero沿岸，湧來國王潮加上大雨，令對開馬路部分行車線出現水浸。

在該段時間要上班上學的人，就出盡法寶保持乾爽。

連場大雨也影響灣區的航空交通，到中午為止舊金山國際機場有超過300班機延誤，有超過30航班更要取消。

南灣聖荷西和東灣奧克蘭（屋崙）機場，也分別有30幾和20幾班航班延誤。

另外，在聖荷西87號公路近Curtner Ave，有車輛在大雨中翻轉，車上的人受了輕傷，但就導致附近交通大堵塞。

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