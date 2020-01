新年首場風暴襲灣區 多地有水浸

【KTSF 江良慧報導】

新年至今最強勁的風暴週四吹襲灣區,在早上上班時間帶來狂風暴雨,氣象局對廣泛地區發出水浸警告。

駕駛人士週四早上從Daly City,經由280號公路進入舊金山時,會發現多出路面有水浸。

北灣Marin 縣Corte Madera同樣大雨連綿不斷,在San Rafael一個後院露台,可看到週四早上雨勢相當大。

而在Sonoma縣的Windsor,早上更出現冰雹,另外,在南舊金山也有居民拍攝到冰雹的照片。

風暴為廣泛地區帶來大風大雨,令駕駛人士頭痛。

Janice Williams說:”當路上有水的時候,所有人似乎都忘了怎樣開車,他們找不到剎車腳踏,只懂得踩油加速。”

在舊金山Embarcadero沿岸,湧來國王潮加上大雨,令對開馬路部分行車線出現水浸。

在該段時間要上班上學的人,就出盡法寶保持乾爽。

連場大雨也影響灣區的航空交通,到中午為止舊金山國際機場有超過300班機延誤,有超過30航班更要取消。

南灣聖荷西和東灣奧克蘭(屋崙)機場,也分別有30幾和20幾班航班延誤。

另外,在聖荷西87號公路近Curtner Ave,有車輛在大雨中翻轉,車上的人受了輕傷,但就導致附近交通大堵塞。

