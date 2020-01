華裔陳楷捷奧運雙人冰舞奪銅牌 母親談兒子努力經過（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔陳楷捷(Jeffrey Chen)星期一獲得青年奧林匹克冰舞雙人組銅牌,陳楷捷的母親接受訪問,談到兒子努力的經過。

陳楷捷的母親曾秀慧女士,在瑞士接受記者電話採訪,她說陳楷捷跟搭檔Katarina Wolfkostin在短曲中排名第五,但是她鼓勵兩人拋開名次,下一支舞曲滑的開心就好。

曾秀慧說:”奧運的精神不是只是拿獎牌,而是要盡力去爭取,所以我就給他看,我就說你就是盡量,不用去想獎牌,好好做到最好,他們也是放輕鬆多了,就是做到他們最好。”

陳楷捷把搭檔舉起來的那一刻,評論員都大叫起來,結果總分加起來,兩人在雙人冰舞獲得銅牌。

陳楷捷由於已經休息,沒有接受採訪,他過去曾經表示,最需要加強的就是鍛鍊自己的雙臂。

曾秀慧說:”他平常就是很注重,要把自己練強壯,他不想把女孩子受傷,他一個禮拜有固定去訓練,自己在在家裡掛單槓訓練。”

陳楷捷跟Wolfkostin才合作不到一年,有這樣的成績,曾秀慧認為是:”他們倆個個性蠻合,兩個人都很努力,說實在楷捷是一個非常努力的小孩,剛好這個女孩也很努力,兩個人都想做的好,只要一上冰,就不會浪費時間。”

Wolfkostin比賽穿的這套宛如仙子的表演服,是曾秀慧花了兩個星期親手縫製的,過去因為女兒陳楷雯皮膚過敏,讓她開始學裁縫,幫女兒親手訂做比賽衣服。

陳楷捷休息兩天後,下星期在美國參加全國比賽。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。