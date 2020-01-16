華裔陳楷捷奧運雙人冰舞奪銅牌 母親談兒子努力經過（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

華裔陳楷捷（Jeffrey Chen）星期一獲得青年奧林匹克冰舞雙人組銅牌，陳楷捷的母親接受訪問，談到兒子努力的經過。

陳楷捷的母親曾秀慧女士，在瑞士接受記者電話採訪，她說陳楷捷跟搭檔Katarina Wolfkostin在短曲中排名第五，但是她鼓勵兩人拋開名次，下一支舞曲滑的開心就好。

曾秀慧說：”奧運的精神不是只是拿獎牌，而是要盡力去爭取，所以我就給他看，我就說你就是盡量，不用去想獎牌，好好做到最好，他們也是放輕鬆多了，就是做到他們最好。”

陳楷捷把搭檔舉起來的那一刻，評論員都大叫起來，結果總分加起來，兩人在雙人冰舞獲得銅牌。

陳楷捷由於已經休息，沒有接受採訪，他過去曾經表示，最需要加強的就是鍛鍊自己的雙臂。

曾秀慧說：”他平常就是很注重，要把自己練強壯，他不想把女孩子受傷，他一個禮拜有固定去訓練，自己在在家裡掛單槓訓練。”

陳楷捷跟Wolfkostin才合作不到一年，有這樣的成績，曾秀慧認為是：”他們倆個個性蠻合，兩個人都很努力，說實在楷捷是一個非常努力的小孩，剛好這個女孩也很努力，兩個人都想做的好，只要一上冰，就不會浪費時間。”

Wolfkostin比賽穿的這套宛如仙子的表演服，是曾秀慧花了兩個星期親手縫製的，過去因為女兒陳楷雯皮膚過敏，讓她開始學裁縫，幫女兒親手訂做比賽衣服。

陳楷捷休息兩天後，下星期在美國參加全國比賽。

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