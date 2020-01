【KTSF】

國會眾議院週三表決通過將特朗普總統彈劾案的兩項條文,送交參議院審訊,並且選出7名民主黨籍眾議員做經理,負責監察整個彈劾案的審訊。

處理特朗普總統彈劾案的眾議院7名經理,週三將彈劾案的兩項條文送交參議院,參議院也已接收了。

白宮表示正準備抗爭,但消息透露,特朗普仍未決定挑選誰在彈劾審訊中替他辯護。

白宮預測,彈劾審訊不會多過兩星期時間,參議院共和黨領袖麥康尼就表示,可能在下週二展開對彈劾案的審訊。

