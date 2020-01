【有線新聞】

香港政府匯報武漢肺炎最新情況,衞生署指根據內地提供的資料,感染武漢新型冠狀病毒肺炎大部分個案都在濕街市賣海鮮,而不是賣野味,但內地專家認為病毒來自海產機會不大。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:”大部是賣海鮮類,不是賣野味類。大部分是地下、枱面、手套等環境樣本,找到病毒地方都是在水產那邊,正在做動物調查。但是大家專家都覺得海產傳播機會不是特別大,所以循的方向就找是不是動物,但化驗結果未有,所以他們不能鎖定是甚麼原因導致這種環境污染。”

食衞局指病毒持續人傳人風險不高,無意調整本港懷疑個案的定義及監測措施。

