【KTSF】

東灣Berkeley有6間全新可負擔房屋放售,最低只需16萬元左右。

公寓位於San Pablo Ave 2747號,現在有5個一房單位和一個3房單位開放申請。

售價最低162,000元,最高230,000元,HOA物業管理費每月443至542元不等。

一房單位申請人家庭,年收入不得超過79,360元,三房單位不得超過99,120元。

申請截止日期為2月6日下午的5點,單位將在1月24日、31日,下午3至5點開放參觀。

詳情請瀏覽:https://bloomberkeley.com/bmr/

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。