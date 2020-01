學者分析首階段美中貿易協議有何實際效果（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山的亞洲協會週三在矽谷舉辦美中未來合作與競爭的座談會,對於美中週三簽署的第一階段貿易協議,對兩國之間的貿易會有什麼樣的影響,一些出席座談會的學者認為,協議的實際效果可能不大。

對於週三簽署的美中第一階段貿易協議,有學者認為,跟貿易戰開打一年半前的情況,其實並沒有多大的不同。

舊金山大學國際行銷學教授鄺鐵誠說:”現在的農業協議,是跟奧巴馬前三、四年簽的一樣,所以他們打貿易戰,是給美國和中國損失很厲害,第二的話,中國買美國270億的大豆之類,現在是30億,這兩年根本沒有進展,在關稅方面,雖然特朗普總統把最近的關稅都取消了,可是他好多工業需要品,如洗衣機、乾衣機、中間的發動機,都是要從中國來,所以現在對我們每天老百姓的生活,還是沒有什麼不同。”

鄺教授補充,雖然取得的實際成效不大,但對特朗普的支持者來說,他們不一定會在乎,會認為中國現在已經照著美國要的方式做,要是接下來到中國訪問,即使沒有進一步的突破,對特朗普來說還是再加分,特別是民主黨人並沒有提出一套應對中國的方案。

而從法律角度來看,中國答應在知識產權、商業機密、仿製藥物和貨物方面加強執法,但是在法庭方面,則沒有相應的改革,例如要是美國公司在中國告人侵權,即使勝訴,可能也只獲法庭判得數千元,連付律師費都不夠。

柏克萊加大資深法律教授柯恆(Mark Cohen)說:”第一份協議加強了法庭執法,但是並沒有針對法庭的透明性,沒有要中國公開審訊紀錄,現在中國只公開70%的案例,在法庭的公正和獨立性還做得不夠。”

