舊金山華埠優悠泊推新優惠 晚間泊車最平3元（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角配合優悠泊(EC Park)泊車計劃推出新優惠,每日下午5時後消費滿40元,一整晚的泊車費都只是3元。

在華埠找到泊車位究竟有多難呢?有市民說非常難,因為車多但地方少,停車費也貴。

市府的經濟及勞動力發展辦公室聽到市民的訴求,去年推出優悠泊(EC Park),每晚5時至凌晨12時,在華埠特定的商戶消費滿40元,市民就可以在花園角免費泊車兩小時,並由新僑服務中心負責管理。

新僑服務中心代表馮蘊晶(Amanda Fung)說:”你知道華埠很多人投訴說沒有位泊車,所以政府見到這個情況,撥款給新僑,做了一個優惠計劃,希望方便大家在黃昏時間,或者星期六日過來消費。”

今年元旦起,花園角停車場推出新優惠,星期一至星期日,下午5時至凌晨兩時,不論停泊多少小時,停車費劃一收8元。

有見及此,優悠泊今年亦搞搞新意思,將免費停車兩小時,變成向消費滿40元的市民贈送5元泊車優惠劵,即是說兩個優惠互相扣減後,每晚5時至凌晨兩時的停車費只需3元。

馮蘊晶說:”希望吸引多些人過來買東西,吃飯,尤其是過年,希望大家可以利用這個優惠,不要錯過。”

優悠泊在週末是全日通用,就算配合不到花園角的晚間優惠,在下午5時前消費滿40元的人,都會獲得5元泊車優惠劵,這個計劃過年後亦會繼續推行。

新僑表示,全華埠暫時有約50間商鋪參加了優悠泊,他們一般在店鋪門口貼上一張綠色的貼紙,想知道哪些店鋪有參加,只要掃一掃這個二維碼就會清楚。

