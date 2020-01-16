舊金山華埠優悠泊推新優惠 晚間泊車最平3元（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角配合優悠泊（EC Park）泊車計劃推出新優惠，每日下午5時後消費滿40元，一整晚的泊車費都只是3元。

在華埠找到泊車位究竟有多難呢？有市民說非常難，因為車多但地方少，停車費也貴。

市府的經濟及勞動力發展辦公室聽到市民的訴求，去年推出優悠泊（EC Park），每晚5時至凌晨12時，在華埠特定的商戶消費滿40元，市民就可以在花園角免費泊車兩小時，並由新僑服務中心負責管理。

新僑服務中心代表馮蘊晶（Amanda Fung）說：”你知道華埠很多人投訴說沒有位泊車，所以政府見到這個情況，撥款給新僑，做了一個優惠計劃，希望方便大家在黃昏時間，或者星期六日過來消費。”

今年元旦起，花園角停車場推出新優惠，星期一至星期日，下午5時至凌晨兩時，不論停泊多少小時，停車費劃一收8元。

有見及此，優悠泊今年亦搞搞新意思，將免費停車兩小時，變成向消費滿40元的市民贈送5元泊車優惠劵，即是說兩個優惠互相扣減後，每晚5時至凌晨兩時的停車費只需3元。

馮蘊晶說：”希望吸引多些人過來買東西，吃飯，尤其是過年，希望大家可以利用這個優惠，不要錯過。”

優悠泊在週末是全日通用，就算配合不到花園角的晚間優惠，在下午5時前消費滿40元的人，都會獲得5元泊車優惠劵，這個計劃過年後亦會繼續推行。

新僑表示，全華埠暫時有約50間商鋪參加了優悠泊，他們一般在店鋪門口貼上一張綠色的貼紙，想知道哪些店鋪有參加，只要掃一掃這個二維碼就會清楚。

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