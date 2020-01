林鄭月娥不接受有人指香港出現警暴（視頻）

【有線新聞】

香港特區行政長官林鄭月娥週四出席立法會答問大會,她表示不接受有人指香港出現警暴,認為有人抹黑警隊,她又呼籲年輕人珍惜一國兩制,否則他們擔心2047年後一國兩制有變可能由他們一手造成。

新一年第一場行政長官答問大會,林鄭月娥在開場白承認民怨不只來自民生,亦涉及市民對社會公義、一國兩制的信心、政府管治方式的關注。

她預告下月會宣布組成獨立檢討委員會,找出深層次成因,有議員質疑市民最想獨立調查警暴。

立法會議員楊岳橋(公民黨)指:「一方面林鄭月娥說要重建法治,一方面對警暴視而不見。」

林鄭月娥回答:「我不接受有人形容香港處理這場持續7個月社會動盪中出現警暴,若無人犯法,警隊根本無需執法。不斷醜化、抹黑及妖魔化香港警隊,我相信目的只是想削弱警隊執法能力,最樂見的是什麼人?一定是犯法的人,當你們每次開口說警暴,甚至說解散警隊,這對香港損害非常大。」

民主黨的尹兆堅就指:「至今不肯回應五大訴求,不肯徹查警暴,繼續敵視香港年輕人,任由他們受到虐待。」

行政長官則回應:「我從來沒有、亦不會敵視年輕人,剛剛相反,我們、或者我本人是非常愛護青年人。」

民建聯的蔣麗芸認為年輕人抗爭,可能是對未來沒信心,並說:「年輕人擔心2047年後香港還有一國兩制嗎?到時會否只剩下一國一制?」

特首回答指:「事實上大部分青年人是香港回歸祖國後出生,請大家珍惜這個確保香港穩定繁榮的非常有效制度,不要因為一時誤會,而欠缺對一國兩制、對基本法的理解,而破壞這重要的原則和方針,否則他們今日擔心會出現的情況,可能是由他們自己一手造成。」

跨黨派議員亦要求政府問責,民主黨立法會議員鄺俊宇說:「現時問題是香港人不滿你(林鄭月娥),部分建制派不滿你,連香港警察都未必滿意你,你任內最大政績,是連結全世界一樣討厭你,林鄭月娥,你今日回答我們,會否獨立調查?你何時下台?」

林鄭月娥回應指,會繼續履行作為行政長官的責任:「此時最能展示承擔,就是好好處理目前的困局,我本人當然是不容易,今天困局中要把持大局。」

立法會議員容海恩問特首,會否與她的團隊帶頭減薪,讓香港市民消消氣。林鄭月娥:「此時我十分樂意考慮,有什麼措施可令社會再次團結起來,請容議員在這方面給予我們時間考慮。」

