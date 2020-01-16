林鄭月娥不接受有人指香港出現警暴（視頻）

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香港特區行政長官林鄭月娥週四出席立法會答問大會，她表示不接受有人指香港出現警暴，認為有人抹黑警隊，她又呼籲年輕人珍惜一國兩制，否則他們擔心2047年後一國兩制有變可能由他們一手造成。

新一年第一場行政長官答問大會，林鄭月娥在開場白承認民怨不只來自民生，亦涉及市民對社會公義、一國兩制的信心、政府管治方式的關注。

她預告下月會宣布組成獨立檢討委員會，找出深層次成因，有議員質疑市民最想獨立調查警暴。

立法會議員楊岳橋(公民黨)指：「一方面林鄭月娥說要重建法治，一方面對警暴視而不見。」

林鄭月娥回答：「我不接受有人形容香港處理這場持續7個月社會動盪中出現警暴，若無人犯法，警隊根本無需執法。不斷醜化、抹黑及妖魔化香港警隊，我相信目的只是想削弱警隊執法能力，最樂見的是什麼人？一定是犯法的人，當你們每次開口說警暴，甚至說解散警隊，這對香港損害非常大。」

民主黨的尹兆堅就指：「至今不肯回應五大訴求，不肯徹查警暴，繼續敵視香港年輕人，任由他們受到虐待。」

行政長官則回應：「我從來沒有、亦不會敵視年輕人，剛剛相反，我們、或者我本人是非常愛護青年人。」

民建聯的蔣麗芸認為年輕人抗爭，可能是對未來沒信心，並說：「年輕人擔心2047年後香港還有一國兩制嗎？到時會否只剩下一國一制？」

特首回答指：「事實上大部分青年人是香港回歸祖國後出生，請大家珍惜這個確保香港穩定繁榮的非常有效制度，不要因為一時誤會，而欠缺對一國兩制、對基本法的理解，而破壞這重要的原則和方針，否則他們今日擔心會出現的情況，可能是由他們自己一手造成。」

跨黨派議員亦要求政府問責，民主黨立法會議員鄺俊宇說：「現時問題是香港人不滿你（林鄭月娥），部分建制派不滿你，連香港警察都未必滿意你，你任內最大政績，是連結全世界一樣討厭你，林鄭月娥，你今日回答我們，會否獨立調查？你何時下台？」

林鄭月娥回應指，會繼續履行作為行政長官的責任：「此時最能展示承擔，就是好好處理目前的困局，我本人當然是不容易，今天困局中要把持大局。」

立法會議員容海恩問特首，會否與她的團隊帶頭減薪，讓香港市民消消氣。林鄭月娥：「此時我十分樂意考慮，有什麼措施可令社會再次團結起來，請容議員在這方面給予我們時間考慮。」

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