加州最高法院華裔大法官陳惠明宣布退休（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州最高法院華裔大法官陳惠明(Ming Chin)週三宣布退休,他將做到8月31日,提前宣布退休是希望讓州長紐森有時間挑選繼任人選。

現年77歲的陳惠明,是加州最高法院首位華裔大法官,他在1996年由時任共和黨籍州長Pete Wilson任命,陳惠明被認為是當時保守派法院的溫和派。

陳惠明有幾項標誌性的裁決,包括家庭暴力導致的兇殺案可視為自衛;推翻未成年少女墮胎需要家長同意的裁決;他支持死刑判決;反對2008年歷史性的決定,也就是推翻禁止同性婚姻,陳惠明認為應由選民或立法機關來決定這個問題。

加州首席大法官Tani Cantil-Sakauye稱陳惠明是”導師”,他的退休對法院損失”不可估量”。

法院採用科技便民,陳惠明功不可沒,州長紐森將會任命他上任以來第一位最高法院大法官。

