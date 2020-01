布里德指市府興建無家可歸者床位數量已達標

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德(London Breed)曾經承諾,在今年年底前,希望興建1,000張床位,讓無家可歸者入住,她週三宣布目標已經達成,另外有報導指,中半島巴士公司SamTrans,懷疑將無家可歸者接載來舊金山,布里德表示會徹查事件。

根據《舊金山紀事報》報道,在海旁一帶巡邏的保安員發現,SamTrans由中半島前往舊金山的尾班車,好幾次在凌晨約兩時半,接載疑似是無家可歸者的乘客來到舊金山。

布里德表示,內華達州幾年前曾經將露宿者運來舊金山,市府律師提告,最終雙方達成和解。

布里德指,會將今次事件交給市府律師負責,但暫時未知報道內容是否屬實。

布里德說:”加州各市都有責任建更多房屋,收容市內露宿者,不能只有舊金山在做,不公平地以為我們能做得到,我希望其他縣能成為夥伴,與我們合作,找出我們在做什麼,或者我們應該如何幫忙,而不是開始將人送過來。”

SamTrans發言人沒有承認也沒有否認,只表示根據司機的描述,尾班車的確有露宿者,但只是少數,而舊金山海旁的車站是尾站,所有乘客必須下車。

SamTrans亦引述報道指,舊金山國際機場的警員,每晚都會派發車票,將露宿者送離機場,在冬季的月份,警員每晚大約派發20至25張車票,其中一半是SamTrans車票。

此外,市府週三宣布在市參事佩斯金的推動下,Post街888號這個空置物業,即將成為一個專為青年露宿者而設的支援中心,並會提供75個床位。

布里德在2018年許下承諾,在今年年底前將興建1,000個專為無家可歸者而設的床位,布里德宣布到已經達標,有566個已經完成,另有499個正在籌備當中。

布里德說:”我訂下這個目標,我當時不知道會這麼難去達到,我們討論過,希望見到舊金山變成怎樣,但我們有時不明白,原來要做那麼多功夫去達到目標。”

市府指,下一個目標,就是要找兩千間房屋,去安置這些曾經經歷無家可歸的人。

