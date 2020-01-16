布里德指市府興建無家可歸者床位數量已達標

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德（London Breed）曾經承諾，在今年年底前，希望興建1,000張床位，讓無家可歸者入住，她週三宣布目標已經達成，另外有報導指，中半島巴士公司SamTrans，懷疑將無家可歸者接載來舊金山，布里德表示會徹查事件。

根據《舊金山紀事報》報道，在海旁一帶巡邏的保安員發現，SamTrans由中半島前往舊金山的尾班車，好幾次在凌晨約兩時半，接載疑似是無家可歸者的乘客來到舊金山。

布里德表示，內華達州幾年前曾經將露宿者運來舊金山，市府律師提告，最終雙方達成和解。

布里德指，會將今次事件交給市府律師負責，但暫時未知報道內容是否屬實。

布里德說：”加州各市都有責任建更多房屋，收容市內露宿者，不能只有舊金山在做，不公平地以為我們能做得到，我希望其他縣能成為夥伴，與我們合作，找出我們在做什麼，或者我們應該如何幫忙，而不是開始將人送過來。”

SamTrans發言人沒有承認也沒有否認，只表示根據司機的描述，尾班車的確有露宿者，但只是少數，而舊金山海旁的車站是尾站，所有乘客必須下車。

SamTrans亦引述報道指，舊金山國際機場的警員，每晚都會派發車票，將露宿者送離機場，在冬季的月份，警員每晚大約派發20至25張車票，其中一半是SamTrans車票。

此外，市府週三宣布在市參事佩斯金的推動下，Post街888號這個空置物業，即將成為一個專為青年露宿者而設的支援中心，並會提供75個床位。

布里德在2018年許下承諾，在今年年底前將興建1,000個專為無家可歸者而設的床位，布里德宣布到已經達標，有566個已經完成，另有499個正在籌備當中。

布里德說：”我訂下這個目標，我當時不知道會這麼難去達到，我們討論過，希望見到舊金山變成怎樣，但我們有時不明白，原來要做那麼多功夫去達到目標。”

市府指，下一個目標，就是要找兩千間房屋，去安置這些曾經經歷無家可歸的人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。