灣區週四迎來風暴,太平洋煤電公司(PG&E)表示,至中午時分,有接近1,000個用戶失去電力供應。

PG&E稱,受影響用戶平均分布在不同地區,南灣有290個用戶,中半島有249個,舊金山有205個,東灣有169個,北灣有58個。

而東灣稍早曾有多達1,693個用戶失去電力供應,當中大部分已恢復電力。

PG&E提醒民眾,如發現有電纜倒塌,切勿觸摸它們,應立即報警,或致電PG&E求助,電話:(800) 743-5002。

