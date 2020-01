【KTSF】

舊金山灣區週四受到風暴吹襲,惡劣天氣導致舊金山國際機場早上有33個航班需要取消,還有多個航班遭到延誤。

舊金山國際機場發言人表示,受影響的航班包括離境和抵境航班,大多是西岸沿線的短途航班。

其餘航班約一成出現延誤,延誤時間約35分鐘。

週四需要遠行的民眾,出發到機場前應先向航空公司查詢航班情況。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。