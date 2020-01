華裔王兆倫角逐舊金山市立大學校董職位（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

今年11月選舉,舊金山市立大學校董一職將會出現4個空缺,週三有華裔候選人率先遞表報名,他表示,他一家人都受惠於市立大學。

競逐舊金山市立大學校董的參選人王兆倫(Alan Wong)說:”爸爸移民來美國後,讀了市立大學烹飪證書課程,做了工會的廚師,他的工作,讓我家人可以在日落區住,去交租,有醫療,讓我們可以住在舊金山。”

王兆倫在舊金山土生土長,父母來自香港,他曾經在工會任職現任日落區市參事馬兆明的立法助理。

王兆倫曾報讀市立大學課程,累積的學分讓他19歲就從聖地牙哥加大學士學位畢業,因此他立志要幫助市大未來的發展。

擔任立法助理期間,他協助延續免費市立大學計劃,並將市大課程帶進日落區,他希望能協助市大走出財困。

現任市大校董華裔的李康儀表示,希望多花時間服務華人社區,因此她將不會競逐連任。

