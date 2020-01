【KTSF】

東灣Alameda市近日有汽車被人放上假的違例停車告票,警方呼籲民眾提防。

日前有市民帶著一張假的停車告票到警局交罰款,結果有職員發現告票是假的,沒印上Alameda市區號以及其他資料。

警方稱,這些假告票似乎並非源於詐騙案,因為告票已印上說明,當中指稱”這張告票是由熱心市民簽發,並非真的罰款告票,告票只作娛樂用途”。

警方稱,任何人如發現車上有假告票,可以無須理會。

