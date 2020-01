【KTSF】

國家海洋和大氣管理局以及太空總署表示,2019年是有紀錄以來第二個最熱的年份。

科學家表示,毫無疑問,這完全是氣候變化所致,2016年仍然是最熱的一年。

科學家都表示,未來幾年,天氣只會更熱,而去年的平均氣溫,較20世紀平均氣溫高出攝氏1.7度。

