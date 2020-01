人權觀察組織發表報告批評中國威脅全球人權

【有線新聞】

人權觀察組織週三發表《世界人權報告》,點名批評中國政府威脅全球人權。

報告指中國政府正在實施中國數十年來最殘酷、最普遍的鎮壓,包括嚴重侵犯香港在”一國兩制”下的有限自由,並在新疆建立恐怖的監控系統,控制數百萬維吾爾人和其他突厥穆斯林。

報告又指以往至少有些國家,可以通過外交政策促進人權,但越來越多的領導人基於不想失去中國市場,不願意這樣做,包括美國總統特朗普在美國制裁新疆公安廳和中國科技公司侵犯人權行為時,仍然熱情擁抱習近平。

報告呼籲各國政府通過一致行動,粉碎北京的”分而治之”戰略。

人權觀察執行長羅斯說:”中國基本上希望讓受害者自生自滅,以免為人權執法創造先例,反過來掣肘自己的高壓統治。中國不可能與全世界為敵,關鍵在於我們必須起身抵抗中國,對國際人權體系的攻擊。”

