美中正式簽署首階段貿易協議 特朗普透露將訪華

中美正式簽署歷史性首階段貿易協議,特朗普總統與中國副總理劉鶴在白宮簽署及交換協議文本,特朗普稱不久將訪華及回饋中國,雙方都指協議不僅影響貿易,亦有利世界和平。

中美貿易戰開打兩年,終於簽署首階段貿易協議,儀式在白宮東廳舉行,特朗普與劉鶴在雙方官員陪同下簽署協議文本,並握手互相祝賀。

特朗普形容協議具標誌性,感謝中國國家主席習近平,說稍後將訪問中國。

特朗普說:”今天我們踏出我想是從未與中國踏足的重要一步,朝向公平互惠、貿易的未來。簽署美中歷史性的首階段貿易協議,一起改正過去的錯誤,達成經濟上正義、安全的未來,為了美國工人、農民、家庭。”

他在正式簽署協議前發言近1小時,用了大量篇幅感謝貿易團隊及商界代表。

劉鶴就讀出習近平的信件:”中美達成第一階段經貿協議,有利於中美兩國,有利於世界。這可以說明中美雙方完全可以在平等和相互尊重的基礎上,通過對話磋商找到有關問題的妥善處理和有效解決辦法。”

劉鶴說雙方會立即展開第二階段談判,形容”萬事開頭難”,要先落實好第一階段協議,為下一階段創造良好條件。

特朗普就說美國期間會保留關稅,否則就失去與中國談判的籌碼,完成第二階段協議後就會撤銷。

一行人之後共晉午餐,特朗普和劉鶴都認為這份協議的影響比貿易深遠,能團結兩國、有利世界和平、繁榮及穩定。

