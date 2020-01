【有線新聞】

在台灣,蔡英文總統呼籲大陸尊重上週大選結果,檢討政策。

蔡英文:”我們在選後已經做了我們對於兩岸關係的期待的表達,那我們會持續的來了解對方、對岸的想法,那我也希望就是說中國方面對於這一次的選舉、台灣人民所表達的這種意見跟意志,能夠深入的了解,並且對於他們現在所做的一些政策,也能夠進行檢討。”

蔡英文沒有具體說明大陸應該檢討哪些政策,她上午在總統府發表談話,談及兩岸關係及反滲透法執行工作。

而她接受英國廣播公司專訪時指,大選結果反映台灣人民有多不受落”一個中國”的概念,她表示台灣已經是一個獨立的國家,沒需要特別宣布獨立,呼籲大陸面對現實、給予尊重。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。