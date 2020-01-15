豐田汽車全美召回近70萬架豐田和Lexus汽車

【KTSF 吳倩妤報導】

豐田汽車（Toyota）宣布在全國召回近70萬架豐田和Lexus汽車。

豐田表示，由於那些車的燃油泵可能會停止工作，在汽車高速駕駛時可能會導致車禍，為安全計所以要召回修理。

豐田表示，他們現正在努力解決有關問題，並將在3月中旬之前通過郵件通知受影響車輛的持有者。

受影響的是2018年和2019年的Lexus LS500、LC500、RC350、RC300、GS350、IS300、ES350、LX570、GX460和RX350，部份2019年的NX300、RX350L和GX300。

另外還有2018年和2019年豐田4Runner Camry、Highlander Land Cruiser、Sequoia、Sienna、Tacoma和Tundra，以及部份2019的Avalon和Corolla Sedans，大家亦可以上豐田的網站查詢。

網址是：www.toyota.com/recall

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