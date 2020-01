豐田汽車全美召回近70萬架豐田和Lexus汽車

【KTSF 吳倩妤報導】

豐田汽車(Toyota)宣布在全國召回近70萬架豐田和Lexus汽車。

豐田表示,由於那些車的燃油泵可能會停止工作,在汽車高速駕駛時可能會導致車禍,為安全計所以要召回修理。

豐田表示,他們現正在努力解決有關問題,並將在3月中旬之前通過郵件通知受影響車輛的持有者。

受影響的是2018年和2019年的Lexus LS500、LC500、RC350、RC300、GS350、IS300、ES350、LX570、GX460和RX350,部份2019年的NX300、RX350L和GX300。

另外還有2018年和2019年豐田4Runner Camry、Highlander Land Cruiser、Sequoia、Sienna、Tacoma和Tundra,以及部份2019的Avalon和Corolla Sedans,大家亦可以上豐田的網站查詢。

網址是:www.toyota.com/recall

