【KTSF】

舊金山交通局(SFMTA)計劃在海旁推出安全改善計劃,保障電動滑板車和單車騎士的安全。

本週一,一名69歲的電動滑板車騎士在Bay Street夾Embarcadero被撞,而兩年前同一位置附近也發生過致命車禍,引發公眾對該路段安全的擔憂。

舊金山交通局將在下週二考慮推出Embarcadero改善計劃,在出事路段設置轉彎限制,以及增設延伸到海旁可以給電動滑板車使用的雙向有護欄的單車道,如果項目獲得通過,下一步將交由港口委員會進行審批。

加州大學舊金山分校新近發表的一份報告顯示,2014年至2018年,全美因電動滑板車導致受傷送院事故增加了222%,超過39,000宗,當中有3分之1傷者頭部受創,數字是單車騎士的兩倍。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。