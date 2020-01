舊金山金融區7元一碗烏冬麵在哪裏吃到（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山金融區高樓林立,開設了很多高科技公司及銀行,地價物價一向高昂,不過,原來金融區一間烏冬麵店,至今仍然售賣7元一碗的烏冬麵,老闆表示,是不希望顧客在吃飯時都要面對物價的壓力。

與顧客交談,噓寒問暖,是老闆娘黃麗春(Lydia Lee)每日開鋪最期待的事,她幾乎記低所有熟客要點的食物,遇到沒有帶現金的顧客,黃麗春亦不介意賒數。

黃麗春說:”我喜歡這樣,就像家庭,所有顧客就像家人。”

黃麗春30多年前由印尼移民來美,她的祖父母來自廣東,因此黃麗春懂講一點普通話。

Yoyo’s日本外賣餐廳位於金融區Pacific街夾Batttery街,每日不到12時,店外就大排長龍。

有顧客說:”我在附近工作,很接近這裡,我買了半份烏冬,很美味,尤其是外面很冷,這讓你暖胃,吃半份,已經夠我撐到晚餐。”

另一名顧客說:”我在網上見到一篇文章,說這裡是金融區最佳烏冬麵店,我很喜歡烏冬及拉麵,(價錢怎樣?)當然,價格很實惠。”

1988年,黃麗春開始在Yoyo’s打工,到了1997年,原本的日裔老闆退休,就將店鋪賣給黃麗春。

過去20多年,黃麗春與丈夫每日風雨不改,6時到店鋪準備湯底,包壽司及製作其他日式食品,為了保持食物質素,店鋪所有的材料都是來自日本。

這盒雞肉飯售價是4.5元,而最受歡迎的是這個用外賣盒裝,只售7元的烏冬麵。

黃麗春表示,以前加價,每年最多加幾毫子,過去3年都沒有加價,但由於成本增加,烏冬麵今年初由6元加到7元。

黃麗春說:”有個顧客罵我,說我笨,你做工,不要賺錢,我不是說不要賺錢,但是顧客他們也很可憐,他們要付很多租金,所有事情都很艱難,他們來吃是為了省錢,所以我又幫他們,(為甚麼你賣得那麼便宜呢?)我賣那麼便宜,很難說,我不要賺太多,好像大餐館,大餐館賣得很貴,我一想就覺得貴,他們很貪心,很貪心要賺錢,我就沒有,一塊兩塊,我賺了,就算好。”

黃麗春表示,過去幾年,快餐車、送餐服務的盛行,的確搶走他們不少生意,亦有Uber Eat等送餐服務,要求與他們合作,不過黃麗春一一拒絕,因為她享受的是一手一腳服務客人的感覺。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。