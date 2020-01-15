舊金山金融區7元一碗烏冬麵在哪裏吃到（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山金融區高樓林立，開設了很多高科技公司及銀行，地價物價一向高昂，不過，原來金融區一間烏冬麵店，至今仍然售賣7元一碗的烏冬麵，老闆表示，是不希望顧客在吃飯時都要面對物價的壓力。

與顧客交談，噓寒問暖，是老闆娘黃麗春（Lydia Lee）每日開鋪最期待的事，她幾乎記低所有熟客要點的食物，遇到沒有帶現金的顧客，黃麗春亦不介意賒數。

黃麗春說：”我喜歡這樣，就像家庭，所有顧客就像家人。”

黃麗春30多年前由印尼移民來美，她的祖父母來自廣東，因此黃麗春懂講一點普通話。

Yoyo’s日本外賣餐廳位於金融區Pacific街夾Batttery街，每日不到12時，店外就大排長龍。

有顧客說：”我在附近工作，很接近這裡，我買了半份烏冬，很美味，尤其是外面很冷，這讓你暖胃，吃半份，已經夠我撐到晚餐。”

另一名顧客說：”我在網上見到一篇文章，說這裡是金融區最佳烏冬麵店，我很喜歡烏冬及拉麵，（價錢怎樣？）當然，價格很實惠。”

1988年，黃麗春開始在Yoyo’s打工，到了1997年，原本的日裔老闆退休，就將店鋪賣給黃麗春。

過去20多年，黃麗春與丈夫每日風雨不改，6時到店鋪準備湯底，包壽司及製作其他日式食品，為了保持食物質素，店鋪所有的材料都是來自日本。

這盒雞肉飯售價是4.5元，而最受歡迎的是這個用外賣盒裝，只售7元的烏冬麵。

黃麗春表示，以前加價，每年最多加幾毫子，過去3年都沒有加價，但由於成本增加，烏冬麵今年初由6元加到7元。

黃麗春說：”有個顧客罵我，說我笨，你做工，不要賺錢，我不是說不要賺錢，但是顧客他們也很可憐，他們要付很多租金，所有事情都很艱難，他們來吃是為了省錢，所以我又幫他們，（為甚麼你賣得那麼便宜呢？）我賣那麼便宜，很難說，我不要賺太多，好像大餐館，大餐館賣得很貴，我一想就覺得貴，他們很貪心，很貪心要賺錢，我就沒有，一塊兩塊，我賺了，就算好。”

黃麗春表示，過去幾年，快餐車、送餐服務的盛行，的確搶走他們不少生意，亦有Uber Eat等送餐服務，要求與他們合作，不過黃麗春一一拒絕，因為她享受的是一手一腳服務客人的感覺。

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