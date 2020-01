【KTSF】

一股冷鋒週三抵達灣區,灣區各地很寒冷,預測週三下午開始大風,晚上會下雨,太平洋煤電公司(PG&E)提醒民眾要做好準備,風暴可能會造成停電。

國家氣象局的資料顯示,灣區各地天氣寒冷,氣象局預測週三抵達的冷鋒,是近期較為強勁的風暴,傍晚時分開始出現陣風,週三晚至週四清晨,當冷鋒掠過灣區時,風力最強,並且會下大雨。

預測舊金山灣區將錄得半吋至一吋降雨,北灣山區和沿海山脈降雨更多,此外,灣區的山峰會下雪。

PG&E提醒民眾萬一停電時,切記不要接觸倒下的電線桿,用電筒,不要用蠟燭,準備好家人所需的食水和冰塊,確保戶外傢私牢固,不會被大風吹走,以及在停電時關掉家中的電器。

