民主黨總統初選最後辯論 桑德斯稱沒說女性不能當選總統

【KTSF 蔡璐陽報導】

距離總統大選初選還有三個星期,週二晚在愛荷華州首府德梅因舉行了初選前的最後一場民主黨總統候選人辯論,共有6位符合資格的候選人參加。

對於這些候選人來說,這將是初選前最後與競爭對手面對面較量的機會。

麻省聯邦參議員華倫說:”這個新的貿易協議是普通的提升,桑德斯參議員曾這麼說。”

華倫也趁此機會質問桑德斯,在談及女性參選美國總統時發表的爭議性言論。

華倫說:”女性能夠打敗特朗普嗎?看看台上的男士們,加起來他們輸了10場選舉,這舞台上只有女士贏得了每場選舉,就是艾米和我。”

桑德斯回應說:”事實上我沒有說女性不能當選總統,我也不想浪費時間在這件事上辯解,因為這正是特朗普和一些媒體想要看到的,任何了解我的人都知道,我不可能認為女性無法成為美國總統。”

與此同時,South Bend市長Pete Buttigieg和明尼蘇達州聯邦參議員Amy Klobuchar試圖採取博得目標選民青睞的戰術。

Buttigieg說:”這將需要有遠見,並且充分的準備,從過去的教訓中學習。”

Klobuchar說:”在伊拉克問題上,現在我會把軍隊留在那裡。”

排名第六的億萬富翁Tom Steyer,則試圖擺出理智的旁觀者姿態。

Steyer說:”現在我們需要一個局外人,用策略來指引人們做事的方向和方法。”

在醫療保健議題上,桑德斯依然秉持全民健保。

桑德斯說:”世上的主要國家,都確保全民健保,這事拖的太久。”

在對外政策上,Klobuchar說:”大家希望總統是某位懂處理存亡決定者。”

當然前副總統拜登仍然不忘攻擊特朗普總統。

拜登說:”我是這場競選中有最廣泛聯盟的人。”

