洛杉磯有飛機釋放汽油在校區 20名學童受傷（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

週二上午,南加州洛杉磯一架從LAX機場起飛前往中國上海的Delta達美航班發生引擎故障,需要返回機場緊急降落,但是該飛機在下降前,卻將飛機汽油投放在了一所小學的操場上,導致至少20名學生受傷。

載有288名旅客的達美航空89號航班,從洛杉磯LAX機場起飛,前往中國上海,但是在起飛後不久,飛機引擎就發生故障,於是飛機必須返回機場維修。

但是為了達到安全著陸的重量,飛機必須釋放一定數量的汽油,於是在飛機釋放汽油過程中,機場附近的5所小學和一所高中都遭受影響。

其中情況最為嚴重的是Park Avenue小學,有20名兒童和11名成人被醫院報告受到輕傷,另有31人受到從天空落下的汽油影響,但是使用肥皂和清水清潔後,並不需要就醫,而飛機上的所有乘客則是全部安全著陸。

這架航班型號為波音777已經飛行20年,最近幾週經常往返於洛杉磯和上海,之前常常飛往巴黎和東京。

根據聯邦航管局FAA的規定,加滿汽油的飛機在緊急降落前必須釋放汽油,達到安全著落重量,之後才可以降落,但是也同時要求釋放汽油時,必須在人口稀少的區域,並且飛行高度,必須達到讓汽油能夠在大氣層中自行分解消失的程度,避免汽油降落到地面。

目前FAA正在調查這起事件,洛杉磯聯合校區也在排查,以確保各個學校區域能夠安全使用。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。