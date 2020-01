普洛西提名兩名民主黨人出任彈劾案檢控官

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院週三會表決將總統彈劾案條文送交參議院,以便展開審訊,而在表決前,眾議長普洛西公布檢察官的人選。

事隔將近一個月,普洛西表示,眾議院週三將會表決將特朗普彈劾案的兩項條文送交參議院審訊。

民主黨聯邦眾議員Hakeem Jeffries說:”眾議長指出,黨團一致同意,這些彈劾條文將送交參議院。”

普洛西與黨團閉門會談之後發表聲明說:”美國人民有權知道真相,以及憲法要求一個彈劾審訊。”

另外,普洛西週三早上宣布,代表加州的聯邦眾議員Adam Schiff,以及代表紐約州的聯邦眾議員Jerrold Nadler,將會出任檢察官。

眾議院週三會選出一名處理彈劾案的經理,然後將彈劾案條文送交參議院。

而參議院共和黨領袖麥康尼週二就表示,他預料下星期二將會開始審訊總統彈劾案。

對於彈劾案如何起草規例去審訊,有些共和黨籍參議員表示,在審訊開庭陳詞以及面對書面問題之後,有可能會表決是否傳召證人,和傳召文件等問題,溫和派共和黨人更積極推動這個表決。

麥康尼週二與他的黨團閉門午餐之後透露,全部53名共和黨參議員都贊成一項決議案去訂立規例,去展開第一階段的彈劾審訊。

