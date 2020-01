【有線新聞】

德國傳媒報道,警方搜查全國多處,鎖定3人,涉嫌為中國從事間諜活動。

德國《明鏡》報道,其中一名有嫌疑的人士曾任歐盟高級外交官至2017年,離職後成立了說客公司。

歐盟總部所在的布魯塞爾警方亦進行了搜查行動,另外兩名有嫌疑人士則為說客公司職員,報道指他們涉嫌向中國國安部提供私人及商業情報。

德國檢察部門則表示,確認正調查情報活動,暫時未有疑犯被捕。德國警方分別搜查了柏林、巴伐利亞州、巴登符騰堡州等多處。

