加州擬改革房貸利息扣稅優惠 第二棟物業將無法扣稅（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州的屋主可以用支付房貸的利息來扣稅，加州眾議員邱信福提出法案，改革這項稅務優惠，如果法案獲通過成為法例的話，將會影響有大額房貸，以及擁有多於一個住宅物業的業主。

加州的屋主可以用房貸的利息扣稅，州眾議員邱信福提出AB1905法案，將可以用來扣稅的房貸上限，由目前100萬元減少至75萬元，即是說業主只可以用75萬元房貸的利息扣稅，預料全州約22萬名業主，每年要多付750元的稅。

另外，法案完全取消屋主購買第二棟物業，例如渡假屋的房貸利息扣稅優惠，估計全州大約175,000名納稅人每年要多付1,000元的稅款。

邱信福表示，加州的無家可歸人口近年增加接近兩成，而州政府只提供一次過的撥款，給地方政府應對露宿者問題，不足以解決問題。

邱信福表示，州府在這時刻，沒有理由繼續為有能力購買渡假屋的業主提供稅務優惠，估計AB1905法案如果實施的話，每年可為州府增加4億到5億元收入，這筆持續性的收入會用來興建無家可歸者庇護所、房屋以及提供社會服務。

由於法案涉及稅務改革，需要州參眾兩院3分2票通過，以及州長簽署才能成為法例。

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