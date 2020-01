加州擬改革房貸利息扣稅優惠 第二棟物業將無法扣稅（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州的屋主可以用支付房貸的利息來扣稅,加州眾議員邱信福提出法案,改革這項稅務優惠,如果法案獲通過成為法例的話,將會影響有大額房貸,以及擁有多於一個住宅物業的業主。

加州的屋主可以用房貸的利息扣稅,州眾議員邱信福提出AB1905法案,將可以用來扣稅的房貸上限,由目前100萬元減少至75萬元,即是說業主只可以用75萬元房貸的利息扣稅,預料全州約22萬名業主,每年要多付750元的稅。

另外,法案完全取消屋主購買第二棟物業,例如渡假屋的房貸利息扣稅優惠,估計全州大約175,000名納稅人每年要多付1,000元的稅款。

邱信福表示,加州的無家可歸人口近年增加接近兩成,而州政府只提供一次過的撥款,給地方政府應對露宿者問題,不足以解決問題。

邱信福表示,州府在這時刻,沒有理由繼續為有能力購買渡假屋的業主提供稅務優惠,估計AB1905法案如果實施的話,每年可為州府增加4億到5億元收入,這筆持續性的收入會用來興建無家可歸者庇護所、房屋以及提供社會服務。

由於法案涉及稅務改革,需要州參眾兩院3分2票通過,以及州長簽署才能成為法例。

