影評人選擇協會週末舉行頒獎典禮（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

北美最大的影評人組織影評人選擇協會,在週末舉行頒獎典禮,表揚美國影壇和電視圈在去年的最佳作品,協會成員也是本台記者歐志洲出席了頒獎典禮,並跟週一宣布的奧斯卡提名做了比較。

1969年的洛杉磯一位過氣明星和他的替身,在當時一段好萊塢黃金期結束前,爭取一席名利的一段故事,這部《Once Upon a Time in… Hollywood》獲得4個獎項,最佳劇情片、最佳原創劇本、最佳美術設計,影星Brad Pitt獲得最佳男配角,是今年影評人選擇大獎的最大贏家。

另外一部關於在第一次世界大戰,兩名士兵必須冒著生命危險,在前線傳達重要信息的驚險故事《1917》獲得3大獎項,最佳導演、最佳攝影和最佳剪接。

其他的大獎包括,在電影《Joker》當中飾演帶有精神問題,並在失敗的社會體系中崩潰的小丑角色,Joaquin Pheonix獲得最佳男主角。

而根據著名好萊塢影星Judy Garland後期一段逐漸沒落的故事,改編的電影《Judy》,則讓Renee Zellweger摘下最佳女主角榮銜。

而探討一對夫妻離婚過程的《Marriage Story》,則為飾演離婚律師的Laura Dern拿下最佳女配角獎。

今年的最佳導演鬧雙胞,除了《1917》的Sam Mendes之外,南韓導演奉俊昊也憑《Parasite》獲得最佳導演,而《Parasite》也獲得最佳外語片。

影評人選擇大獎也是歷來判斷奧斯卡的最準確指標,因此也特別受到關注,今年的奧斯卡頒獎典禮將在2月9日舉行。

今年的奧斯卡提名在週一宣布,最叫娛樂圈感到驚訝的是,許多呼聲蠻高的影片,例如華裔導演王子逸導演的《The Farewell》,女主角Awkwafina林家珍,和演奶奶的女配角趙淑珍,電影《Hustlers》女配角Jennifer Lopez,還有在驚悚片《Us》當中演兩個角色的Lupita Nyong’o,都沒有獲得提名。

而在男女主配角的20個提名位子中,只有一個非白人Cynthia Erivo,令到今年的奧斯卡在表揚多元方面,出現開倒車的情況,這是今年奧斯卡提名揭曉後收到的最大批評。

而南韓歷來首次入圍最佳國際電影獎的《Parasite》獲得6個奧斯卡提名,算是今年非白人入圍電影中最突出,並叫人寄予厚望的作品。

