博徹思新官上任不足一週解僱6名檢控官

【KTSF 陳嘉琪報道】

屬於進步派的舊金山新任地檢官博徹思上任不足一星期,地檢處就”大地震”,博徹斯一口氣解僱6名屬領導層的檢控官,並聘請兩名公辯律師加入地檢處。

根據舊金山觀察家報報道,博徹斯週一聘請了4名律師加入舊金山地檢處,其中兩名是他在公辯律師辦公室任職時的同事,博徹思亦安排內部升遷,頂替被解僱的人。

博徹思發聲明指,對於人事調動充滿信心,將不同背景的人帶入地檢處,是他兌現競選承諾的第一步。

博徹斯上星期三剛上任,星期五就解僱了至少6名資深的檢控官,他們大多主管兇殺案、幫派罪案及一般重罪案等。

舊金山市政律師協會發聲明譴責博徹思突然解僱檢控官的行為,並促請他收回成命。

協會指,被解僱的檢控官都是刑事司法系統裡最有才能及最勤力的律師,加上他們正在負責不少訴訟,突然解僱,會讓受害人及證人對地檢處失去信心。

不過,新上任地檢官集體解僱檢控官,並不算是罕見的事,前舊金山地檢官Terence Hallinan在96年就職後,被指解僱了12個資深檢控官。

而同樣是進步派、2018年上任成為費城地檢官的Larry Krasner,據報即位後數天內,解僱了超過24名檢控官。

