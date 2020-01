【KTSF】

一股冷鋒週三抵達灣區,週二晚氣溫下降,灣區各地很寒冷,預測週三下午開始大風,晚上會下雨。

國家氣象局的資料顯示,週二晚北灣、東灣以及南灣地區,氣溫降至華氏30多度,舊金山華氏40多度,是本週最寒冷的晚上。

氣象局預測,週三抵達的冷鋒是近期較為強勁的風暴,傍晚時分開始出現陣風,週三晚至週四清晨,當冷鋒掠過灣區時風力最強,並且會下大雨。

預測舊金山灣區將錄得半吋至一吋降雨,北灣山區和沿海山脈降雨更多,此外,灣區的山峰會下雪。

