美國將中國剔除出匯率操縱國名單

中美在週三簽署首階段貿易協議,美國財政部突然宣布將中國剔除出匯率操縱國名單,中方回應稱這是美國正確的決定,對雙邊貿易有正面的意義。

在中美週三簽署首階段貿易協議前,美國財政部發表半年一度的匯率報告,將中國剔除出”匯率操縱國名單”。

美國財長姆欽發表聲明說中國作出有效的承諾,避免人民幣作競爭性貶值,並加強透明度及問責性。

財政部指出,中國在與美國的首階段貿易協議中,作出可執行承諾,以抑制貨幣競爭性貶值,中國在貿易協議中,並同意公布匯率和外部均衡相關數據,假以時日、在中國經濟基本面好轉及結構性政策改革的支持下,人民幣匯率將會升值,中國必須採取堅決措施,進一步重新平衡經濟,容許市場更加開放,增強長期增長前景。

財政部又指會持續監控中、德、意、日等十個國家匯率操作手法,並指台灣、泰國接近被列入匯率操縱國名單的門檻。

另外,財政部指出,基於國際貨幣基金組織判斷,美元以實質有效基礎來看是”估值過高”,美元持續走強令人擔心,實質美元匯率仍較20年平均值高出8%,美元持續走強可能加重持續貿易及經常帳失衡的狀況。

人民幣匯率在去年8月初跌穿七算的心理關口後,美國財政部25年以來、首度將中國列為匯率操縱國,但財長姆欽在去年10月指,如果與中國的貿易談判有進展,會考慮將中國剔出匯率操縱國名單。

彭博引述消息人士指,美國政府曾經考慮過,保留中國在匯率操縱國名單,監察人民幣匯率走勢,直到今年8月才剔除出名單。

