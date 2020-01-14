台灣總統大選落幕 學者分析選民如何左右選情（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2020台灣總統大選落幕，學者分析指出，年輕選票和中間選民成為左右選情的關鍵，而選後的兩岸關係以及美中台局勢將有何發展？

台灣總統蔡英文以超過800萬票的得票連任成功，成為第15屆總統，並創下台灣民選總統以來的歷史新高票紀錄。

這次大選，在族群之間以及世代之間都有嚴重的撕裂，輿論普遍將選後分析的焦點放在恐中牌奏效，以及香港反送中效應。

長期觀察選舉的前中正大學政治研究所所長謝敏捷從得票結構分析，中間選民以及年輕選票成為藍綠決勝負的關鍵。

謝敏捷說：”我想兩黨都有基本盤，而且兩黨顯然都固守了他們的基本盤，可是我們可以看到，中立選民以及年輕選民，這個比例是絕大部分都到了蔡英文總統這一邊，這個反應出年輕選民中立選民的看法，我想他們很希望說，維護台灣目前的自由民主制度，那加強跟美國、日本，以及其他國家的友好關係，但是也要對中國大陸過去跟台灣的關係的部分，看要怎樣調整，也希望能夠有新的局面打開。”

2018年的九合一選舉，國民黨在韓流加持下狂勝，不過短短一年多的時間，總統、立委選舉雙雙遭遇重挫，黨主席吳敦義辭職負責，國民黨是否面臨泡沫化危機？

謝敏捷認為，這要看國民黨能不能獲得新興選民的認同。

謝敏捷說：”台灣目前看起來就是，一大、一中、兩小，未來我想政黨都要非常小心，因為新興選民的力量一直進來，那新興選民怎麼樣看？台灣目前每年大概有247,000人（新選民），也就是說，新選民進來，老的、比較有意識形態的選民去世，這樣來回就是247,000人，1.45%，每一年，那如果每4年選舉一次的話，就有非常關鍵的數目，就跑出來。”

而這次立院選舉，小黨備出 ，柯文哲率領的台灣民眾黨一馬當先，選後已經劍指2024要以執政為目標，競選策略奏效讓它初試啼聲，就有不錯的表現。

謝敏捷說：”新興的台灣民眾黨，它強調要做對的事，而且它一下子就有11%多的選票，有158萬票，也顯示出說，沒有陸軍（組織戰），空軍（網路戰），只要議題正確，有發展得好的機會。”

選後外界最為關注的就是兩岸關係，研究民調以及選舉的余振華認為，蔡英文連任，兩岸關係基調不會改變。

余振華說：”我會認為蔡英文從她第一天上任到現在，她就始終抓著中華民國憲法跟兩岸關係條例為基準，她這個等於是她現在的神主牌，她幾乎是不可能變動，那這大概已經是她的底線。”

蔡英文選前對中國態度格外強硬，選後談到未來兩岸關係，則提出八字箴言，表示將在和平、對等、民主、對話四個基礎上，開創良性的互動，預料520演說將有更明確的揭示。

余振華教授認為，蔡英文的當選，有了這800多萬票作為後盾，在兩岸關係上，更會堅持原有的主張。

余振華說：”顯然她就有選民再重新賦予她一次，以她的兩岸路線為主要論述，代表的新民意，所以她當選之後，絕對不會違背她原本的這個態度，了不起在語調上面，不會再以對抗為主軸，但是基本立場我認為是不會改變。”

由於美國將在今年底舉行總統大選，學者預料，兩岸冷合的狀態至少會維持到美國大選。

余振華說：”其實是很難跨出破冰，等於是冷合的一個情況，我覺得很難會往前跨，那再加上美國今年是大選前，就算有任何可能的變化，大概也要等到美國大選之後才能有所改變。”

而蔡英文選後隔天，馬上在總統府接見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑，以及日本台灣交流協會會長大橋光夫，顯示台灣對美日兩國的重視，以及政策延續不變。

在兩岸關係基本不變的前提下，預料在美國大選之前，美中台局勢應該不至於有太大的變化。

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