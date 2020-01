台灣總統大選落幕 學者分析選民如何左右選情（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2020台灣總統大選落幕,學者分析指出,年輕選票和中間選民成為左右選情的關鍵,而選後的兩岸關係以及美中台局勢將有何發展?

台灣總統蔡英文以超過800萬票的得票連任成功,成為第15屆總統,並創下台灣民選總統以來的歷史新高票紀錄。

這次大選,在族群之間以及世代之間都有嚴重的撕裂,輿論普遍將選後分析的焦點放在恐中牌奏效,以及香港反送中效應。

長期觀察選舉的前中正大學政治研究所所長謝敏捷從得票結構分析,中間選民以及年輕選票成為藍綠決勝負的關鍵。

謝敏捷說:”我想兩黨都有基本盤,而且兩黨顯然都固守了他們的基本盤,可是我們可以看到,中立選民以及年輕選民,這個比例是絕大部分都到了蔡英文總統這一邊,這個反應出年輕選民中立選民的看法,我想他們很希望說,維護台灣目前的自由民主制度,那加強跟美國、日本,以及其他國家的友好關係,但是也要對中國大陸過去跟台灣的關係的部分,看要怎樣調整,也希望能夠有新的局面打開。”

2018年的九合一選舉,國民黨在韓流加持下狂勝,不過短短一年多的時間,總統、立委選舉雙雙遭遇重挫,黨主席吳敦義辭職負責,國民黨是否面臨泡沫化危機?

謝敏捷認為,這要看國民黨能不能獲得新興選民的認同。

謝敏捷說:”台灣目前看起來就是,一大、一中、兩小,未來我想政黨都要非常小心,因為新興選民的力量一直進來,那新興選民怎麼樣看?台灣目前每年大概有247,000人(新選民),也就是說,新選民進來,老的、比較有意識形態的選民去世,這樣來回就是247,000人,1.45%,每一年,那如果每4年選舉一次的話,就有非常關鍵的數目,就跑出來。”

而這次立院選舉,小黨備出 ,柯文哲率領的台灣民眾黨一馬當先,選後已經劍指2024要以執政為目標,競選策略奏效讓它初試啼聲,就有不錯的表現。

謝敏捷說:”新興的台灣民眾黨,它強調要做對的事,而且它一下子就有11%多的選票,有158萬票,也顯示出說,沒有陸軍(組織戰),空軍(網路戰),只要議題正確,有發展得好的機會。”

選後外界最為關注的就是兩岸關係,研究民調以及選舉的余振華認為,蔡英文連任,兩岸關係基調不會改變。

余振華說:”我會認為蔡英文從她第一天上任到現在,她就始終抓著中華民國憲法跟兩岸關係條例為基準,她這個等於是她現在的神主牌,她幾乎是不可能變動,那這大概已經是她的底線。”

蔡英文選前對中國態度格外強硬,選後談到未來兩岸關係,則提出八字箴言,表示將在和平、對等、民主、對話四個基礎上,開創良性的互動,預料520演說將有更明確的揭示。

余振華教授認為,蔡英文的當選,有了這800多萬票作為後盾,在兩岸關係上,更會堅持原有的主張。

余振華說:”顯然她就有選民再重新賦予她一次,以她的兩岸路線為主要論述,代表的新民意,所以她當選之後,絕對不會違背她原本的這個態度,了不起在語調上面,不會再以對抗為主軸,但是基本立場我認為是不會改變。”

由於美國將在今年底舉行總統大選,學者預料,兩岸冷合的狀態至少會維持到美國大選。

余振華說:”其實是很難跨出破冰,等於是冷合的一個情況,我覺得很難會往前跨,那再加上美國今年是大選前,就算有任何可能的變化,大概也要等到美國大選之後才能有所改變。”

而蔡英文選後隔天,馬上在總統府接見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑,以及日本台灣交流協會會長大橋光夫,顯示台灣對美日兩國的重視,以及政策延續不變。

在兩岸關係基本不變的前提下,預料在美國大選之前,美中台局勢應該不至於有太大的變化。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。