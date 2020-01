史丹福Macy’s百貨被賊匪搶掠 4女子疑涉案被捕

【KTSF】

南灣Palo Alto警方週日拘捕4名女子,她們涉嫌在史丹福購物中心的Macy’s百貨公司搶走大量商品,有目擊者拍下當時的情形。

被捕女子分別是28歲女子Nicole Schrell Garner、19歲女子Destiny Faith Shephard,二人來自Antioch市;以及同樣是19歲、來自Palo Alto市的Haley Cheri King和Janera Antonette Fraser,4人涉嫌觸犯有組織零售盜竊、嚴重盜竊和藏有贓物等罪行被扣押。

Fraser也被加控毆打證人的輕罪。

警方稱,事發於週一下午3時48分左右,當時有目擊者看到上述4名女子偷走大量衣物和鞋履,目擊者開始拍下過程,並跟蹤著她們,其中一名女疑犯見狀,曾撲向目擊者,並用腳踢目擊者的臀部。

在疑犯逃離Macy’s期間,她們在購物中心多處地點掉下不少商品,眾人接著登上汽車逃走,目擊者一直跟著她們到停車場,並報警向警方提供賊人的資料。

警員到場後,很快發現疑犯的汽車,在東Palo Alto的University大街夾Donohoe街將她們截停,起回逾5,000元失竊商品,4人全部被捕。

任何人如能對警方提供消息,請聯絡Palo Alto市警方,電話:(650) 329-2413,或傳電郵往[email protected],或傳短訊及留言到(650) 383-8984。

