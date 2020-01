南灣縣警太浩湖渡假屋遺下手槍 被警方勒令停職

【KTSF】

一戶家庭過去的週末,到South Lake Tahoe租了一間Airbnb短租房渡假,其中9歲的兒子偶然發現了一支上了膛的手槍,還有一個警員的徽章。

該名兒童的父親指,上週五晚上,當他們一家六口抵達Airbnb短租房時,兒子在尋找充電器時,在一個床頭櫃內發現了一支點38口徑手槍。

父親檢查後發現,該手槍是真槍,並裝滿了子彈,還有一個警員的徽章。

事件發生後,他們一家花一晚時間尋找另外一個住處,但沒有找到,Airbnb向他們提供250元去住其他地方,但當事人指其實並不足夠。

警方指該手槍屬於一名南灣Santa Clara縣的警員,但並不是警方的槍支,是警員私人擁有。

該名警員在該戶家庭到達前,曾經住在那間Airbnb短租房,該名警員在調查期間會被行政休假。

