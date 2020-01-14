油價續降 南灣有加油站每加侖汽油降至3元以下（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

如果大家這個長週末要出遊有好消息，油價持續下降，在南灣甚至出現每加侖低於3元的油站。

中東局勢因為伊朗跟美國衝突而升溫，美國汽車協會（AAA）預測油價會上升，不過在灣區似乎尚未受到影響，在聖荷西N Capitol Ave的ARCO加油站，出現每加侖2.95元的低價，聖荷西、Santa Clara的Costco加油站，每加侖也低於3元。

目前全國汽油平均每加侖2.5元，加州還是最貴，比全國平均多一元，在灣區最貴的依舊是舊金山，普通無鉛汽油平均每加侖3.7元。

聖荷西、奧克蘭（屋崙）、中半島都是3.5元，有的加油站可以找到更便宜的油價，去年9月、10月，灣區的油價每加侖超過4元，在聖誕節之前開始下降，這個趨勢一直延續到今天。

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