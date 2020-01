油價續降 南灣有加油站每加侖汽油降至3元以下（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

如果大家這個長週末要出遊有好消息,油價持續下降,在南灣甚至出現每加侖低於3元的油站。

中東局勢因為伊朗跟美國衝突而升溫,美國汽車協會(AAA)預測油價會上升,不過在灣區似乎尚未受到影響,在聖荷西N Capitol Ave的ARCO加油站,出現每加侖2.95元的低價,聖荷西、Santa Clara的Costco加油站,每加侖也低於3元。

目前全國汽油平均每加侖2.5元,加州還是最貴,比全國平均多一元,在灣區最貴的依舊是舊金山,普通無鉛汽油平均每加侖3.7元。

聖荷西、奧克蘭(屋崙)、中半島都是3.5元,有的加油站可以找到更便宜的油價,去年9月、10月,灣區的油價每加侖超過4元,在聖誕節之前開始下降,這個趨勢一直延續到今天。

民眾想找便宜的油站可以瀏覽:http://Gasbuddy.com

