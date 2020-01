【KTSF】

社會安全金經過通脹調整後,今年的升幅是1.6%,即是平均每個月增加24元。

不過政府週二發表的數據顯示,生活成本其實上升2.3%,比之前預測的升幅為快,再加上在過去一年,汽油售價、健保和租金上升等因素,都令到社安金追不上通脹,尤其是健保成本的上漲,特別令人擔心。

資料顯示,今年一開始,藥價的平均加幅已經是5.8%。

